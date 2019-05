Nové informace o stavu Bohuslava Svobody: Po kolapsu dál zůstává v nemocnici

Záchranáři převezli po kolapsu pětasedmdesátiletého Svobodu s neurologickými obtížemi do střešovické nemocnice, kde je přednostou gynekologické kliniky. "Je ještě hospitalizován, cítí se dobře. Co ho nejvíc bojí, je koleno, jak upadl. Ale je předpoklad, že se v brzké době vrátí domů a do běžného režimu," řekla dnes ČTK mluvčí.

Uznávaný gynekolog a někdejší prezident České lékařské komory Svoboda je v politice aktivní od roku 2010. Tři roky byl primátorem hlavního města, je členem zastupitelstva Prahy a zasedá ve Sněmovně, kde je místopředsedou zdravotního výboru.

Myslím na pana kolegu @BohuslavSvoboda a přeji mu brzké uzdravení. A upřímně pohrdám všemi lidmi, kteří neuvěřitelným způsobem komentují jeho zdravotní indispozici v anonymním prostředí internetu. Něco je s námi opravdu špatně. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) 15. května 2019

Současně šéfuje gynekologické klinice Ústřední vojenské nemocnice. Většinu své pracovní kariéry spojil s gynekologicko-porodnickou klinikou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a vinohradské nemocnice.