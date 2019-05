Kdo povede Svaz měst a obcí ČR? Lukl bude post předsedy obhajovat

Lukl dostal podporu v kandidatuře od předsednictev komor statutárních měst i komor obcí. Znovu zvolit ho však musí nová rada svazu, která vzejde z voleb v pátek. "Nemám teď informace o dalším kandidátovi, ale do pátečního rána může podat nominaci kdokoliv," uvedl Lukl.

Podle něj se za jeho působení zvýšil počet obcí ve svazu zhruba o 15 procent. Je v něm všech 27 statutárních měst, 458 měst, což jsou asi dvě třetiny ze všech, zbytek jsou obce, kterých je asi polovina z celé republiky.

Lukl považuje za úspěch, že se svaz stal partnerem vlády a parlamentu. "Povedlo se nám navýšit rozpočtové určení daní, valorizovat příspěvek na přenesenou působnost, ale také zafinancovat agendu opatrovnictví ze státního rozpočtu, přitom ji před dvěma lety financovaly obce ze svého," uvedl Lukl, který je i starostou Kyjova na Hodonínsku.

Za úspěch považuje i zvýšení ročního příspěvků na žáka. "Dnes je kolem 14.500 korun, v roce 2015 byl asi 8000. Velmi se zintenzivnila také spolupráce s ministerstvem pro místní rozvoj v oblasti evropských dotací a rozšířila se možnost získat dotace národní, ať už je to na místní komunikace nebo například na bydlení," řekl Lukl. Lepší je podle něj i komunikace s hospodářskou komorou nebo svazem průmyslu a dopravy i odboráři.

Lukl chválí spolupráci svazu se Sdružením místních samospráv ČR (SMS). "Nejsem sice zastáncem tříštění sil a přál bych si, aby organizace působily v jednom subjektu, je ale plus, že jsme navázali spolupráci. Dnes dokážeme bez emocí táhnout za jeden provaz a najít kompromis. Před čtyřmi lety by to bylo tabu. Teď se normálně zastupujeme a podporujeme," řekl Lukl s odkazem na předsedu SMS Stanislava Polčáka a předsedkyni Spolku pro obnovu venkova Veronikou Vrecionovou.

Na druhé straně se nepodařilo dojednat větší podporu obcí při rozhodnutí vlády o zvýšení mezd. "Je potřeba doplnit do ústavy, že pokud nám Sněmovna schválí povinnost, ať to doprovází potřebné peníze. Nechceme rozhodování o nás bez nás," řekl Lukl. Zvyšovaly se třeba platy řidičů nebo v sociálních službách, přičemž stát pokryl pouze část nákladů.

Lukl by chtěl ve svazu v případě znovuzvolení vytvořit platformy na krajské úrovni, které nyní chybí. Snažit se bude i o udržení lidí na venkově a v malých městech, což s sebou nese rozvoj potřebných služeb jako jsou lékařské ordinace, obchody s potravinami nebo dostupnost z hlediska dopravy, rekonstrukce tělovýchovných zařízení a nabídku volnočasových aktivit.