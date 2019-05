Babišovi tečou nervy? Piráty kvůli žalobě nazval partou úplných diletantů. Pak přišla rázná odpověď

Piráti argumentovali tím, že Evropská komise dál odmítá vyhodnotit podněty týkající se porušování finančního nařízení ke střetu zájmů. Šéf Pirátů Ivan Bartoš je přesvědčen, že Komise přistupuje z neznámých důvodů vůči Andreji Babišovi shovívavě, a proto musí zasáhnout Evropský soudní dvůr a definitivně rozhodnout.

Babiš v reakci na zprávu Piráty tvrdě kritizoval, podle něj jde jen o předvolební kampaň. „Tihle novodobí marxisti nemají asi lepší program, než udávat Českou republiku a jejího premiéra do Bruselu a dělat tak zemi totální ostudu,“ uvedl premiér pro Novinky.cz.

Podle něj jsou Piráti novodobí marxisti, kteří jen všechno boří. Jde prý o partu úplných diletantů, což se projevuje i na vedení Prahy. V čele Prahy stojí pirátský primátor Zdeněk Hřib.

Piráti se ovšem Babišovi vysmáli. „Pan premiér jako obvykle vaří mlhu a tvrdí (opět), že udáváme Českou republiku. Za prvé pan premiér není tato země a její občané, ještě stále jsme v demokracii a on je pouze služebníkem lidí. Tedy měl by jím být. Za druhé nejde o žádné udávání: kontrolovat moc je naše opoziční povinnost a náš závazek voličům. Za třetí by pan premiér měl přestat kňourat: jeho střet zájmů řeší celosvětová média a je to tedy on, kdo dělá naší zemi v Evropě a ve světě ostudu,“ vzkázal Babišovi Bartoš.

Udávat Českou republiku? Pan premiér rozhodně není Česká republika. Navíc vůbec nechápe, o čem je řeč: jeho střet zájmů řeší celosvětová média. Premiérova reakce jen dokládá, že jeho střet zájmů na evropské úrovni je jedním z jeho nejzranitelnějších míst. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 17. května 2019

Znovu připomněl, že Evropská komise ani po 8 měsících nevydala stanovisko k šetření o střetu zájmů. „Proto se obracíme na ESD pro nečinnost Evropské komise. Patrně by si tedy pan premiér měl nastudovat, na co vůbec reaguje. Premiérova podrážděná reakce jen dokládá, že jeho střet zájmů na evropské úrovni je jedním z jeho nejzranitelnějších míst. Přitom je v jeho zájmu, aby se ukázalo, že je jeho podnikání křišťálově čisté a že dodržuje platné zákony,“ dodal.

„Tomu typovi solidně jedou nervy. Prý „tihle novodobí marxisti nemají asi lepší program, než udávat Českou republiku a jejího premiéra do Bruselu a dělat tak zemi totální ostudu”. Ale my jsme zažalovali ne jeho, ale Evropskou komisi, že neplní své povinnosti. A teda aby si někdo myslel, že může porušovat zákony a krýt ho bude nejen Evropská komise, ale i parlamentní opozice....to chce solidní ztrátu kontaktu s realitou. A že nám do marxistů nadává bývalý StBák, který vládne s komunisty, to je prostě golden,“ přisadil si pirátský poslanec Mikuláš Peksa.

Naopak mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček se Babiše zastal. „Pan premiér má samozřejmě pravdu. Bolševici se vždy vyznačovali donašečstvím. Dříve pomlouvali vlastní zemi v Moskvě, dnes pomlouvají vlastní zemi v Bruselu,“ tvrdí mluvčí.