Zvýšení daňové slevy na poplatníka a na manželku? Vláda pirátský návrh zřejmě odmítne

Vláda poukazuje hlavně na to, že zvýšení daňové slevy by připravilo státní rozpočet podle odhadů až o 20,2 miliardy korun, a to i když se započte případný vyšší příjem z daně z přidané hodnoty ze zvýšených útrat poplatníků. Vláda poukazuje i na to, že má ve svém programovém prohlášení zrušení takzvané superhrubé mzdy doprovázené snížením odvodů pro poplatníky. Návrh Pirátů tak podle vlády není v souladu s jejím programem.

Piráti naopak argumentují tím, že v době, kdy se roční daňová sleva 24.840 použila poprvé, představovala průměrná hrubá mzda 22.592 korun. S rostoucí průměrnou mzdou a také s růstem spotřebitelských cen se pak význam slevy snižuje.

V případě navrženého omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od daně z příjmů vláda uvádí, že toto omezení by postihlo jen úzký okruh poplatníků. Podle vládních odborníků se to nejeví jako koncepční a účelné řešení fiskální politiky. "Vzhledem k tomu, že podle poznatků vlády nelze z hlediska státního rozpočtu předpokládat znatelný přínos navrhovaného opatření a že se jedná o ojedinělý zásah do struktury nastavení zákonné úpravy, nepovažuje vláda za zcela vhodné současné nastavení měnit," stojí v návrhu stanoviska. V současné době je příjem z prodeje cenných papírů osvobozen bez limitu příjmů za podmínky, že je poplatník držel alespoň tři roky.

Bez ohledu na postoj vlády pak návrh dostanou k projednání poslanci.