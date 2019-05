Vláda bude jednat o pokutách za dvojí kvalitu potravin

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zákaz prodeje potravin v různé kvalitě, ale stejném obalu v ČR a v jiných evropských zemích, probere v pondělí vláda. Za porušení novinky v novele zákona o potravinách by podle návrhu ministerstva zemědělství by měla hrozit pokuta až 50 milionů korun. Novinka by měla také zvětšit pravomoci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) či rozšířit možnost označit potravinu za českou.