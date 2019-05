Konkurenceschopnost českých firem v zahraničí? Pomoci má program The Country for the Future

Zlepšit výzkumné a inovační aktivity malých a středních podniků i jejich konkurenceschopnost v zahraničí má program The Country for the Future. Návrh v pondělí předloží vládě ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Výdaje na něj by v letech 2020 až 2027 měly dosáhnout osmi miliard korun. Program má podpořit vznik inovativních startupů, rozvoj celé inovační infrastruktury a pomoci lépe komerčně využít výsledky výzkumu a vývoje v průmyslové výrobě. Vyplývá to z dokumentu, který má ČTK k dispozici.