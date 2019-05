Idioti, stydím se. Tak tam nelez, p**o. Kvůli návštěvě Zaorálka a spol. v KLDR je pořádně dusno

„Jako členka Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a samozřejmě také Výboru pro obranu, si na cestě naší parlamentní delegace do Severní Korey chci ověřit připravenost tohoto státu k dialogu o odzbrojení. A samozřejmě mě zajímá stav lidských práv v této zemi,“ informovala Šlechtová.

Doplnila také, že na závěr cesty se také delegace sejde s velvyslanci zemí EU sídlících v Pchjongjangu. „Cesta se uskutečňuje na pozvání vlády KLDR, se souhlasem našeho Ministerstva zahraničních věcí a také jižní Korey,“ dodala Šlechtová.

Čeští poslanci míří do Severní Koreje po 14 letech. Delegaci vede předseda zahraničního výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD), kterého kromě Šlechtové doprovodí poslanec ANO Martin Ratiborský a Jaroslav Holík z SPD.

Jenže ne všichni s návštěvou poslanců souhlasí. „Stydím se za kolegy poslance. Do komunistické země, kde je kvůli diktatuře hladomor, kde strýčka vraždí diktátor protiletadlovou střelou a kde v lágrech umírají nepohodlní lidé ...muže jet na přátelskou návštěvu jen idiot,“ myslí si někdejší předseda STAN a poslanec Petr Gazdík.

„Česká delegace míří do KLDR obnovit vztahy. Nevidím jediný důvod k této cestě. Je nesmyslná a pomůže jen Kimově propagandě,“ varuje místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

„Od počátku pochybuji o smyslu cesty parlamentní delegace v čele s Lubomírem Zaorálkem do KLDR. Co tam budeme rozvíjet za parlamentní diplomacii? A s kým? A že se navíc bude klanět Kim Ir-senovi? To už je zcela mimo mé chápání,“ podivuje se předseda ODS Petr Fiala.

Svůj pohled přidal i expremiér a někdejší kandidát na prezidenta Mirek Topolánek. „Podle Zaorálka musí posl. delegace v Sev. Korei postupovat v otázce lidských práv obezřetně. 'Není náš zájem, abychom tam hned skončili. Může na to být ostrá reakce,' vysvětluje opatrnost Zao. Starému příteli z Ostravy bych vzkázal: Tak tam nelez, p.čo,“ vzkázal šéfovi delegace.