Úředníci řekli Babišovi, kolik Česko zaplatí za EU. Vyhodil je

"Úředníci nám předložili návrh rozpočtu za 3,8 miliardy. Když jsem je s tím vyhnal, kleslo to na ty necelé tři," uvedl předseda vlády. Dodal, že jeho představa je 50 milionů eur, tedy necelých 1,3 miliardy korun. Rozpočet na příští rok už počítá s částkou 178 milionů korun. Babiš o financování českého předsednictví nyní jedná se státní tajemnicí pro EU Milenou Hrdinkovou.

Premiér se v rozhovoru vyhnul odpovědi, zda je spokojen s dosavadní činností Jourové a zda ji jeho vláda navrhne i na další období. "To není na mně, abych ji hodnotil. Paní Jourová je komisařka Evropské komise. Ona tam není za ANO. My jsme za Česko obsadili to místo a ona pracuje pro Evropskou komisi, nepracuje pro Česko," řekl Babiš s tím, že nominace do komise bude jeho strana řešit v rámci koalice s ČSSD.

Klíčová podle něj není osoba komisaře, ale oblast, kterou bude mít český zástupce na starosti. "To není o paní Jourové. To je o tom portfoliu v komisi. Určitě budeme chtít, abychom v příští komisi měli jiné, důležitější portfolio. Například by to mohl být vnitřní trh," řekl Babiš.

Jourová, někdejší ministryně pro místní rozvoj a poslankyně ANO, v současném týmu Jeana-Claudea Junckera odpovídá za oblast spravedlnosti, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti mužů a žen. Funkční období stávající komise končí letos na konci října, Jourová by ráda pokračovala i v té následující, upozornila ale, že nominovat ji případně bude muset celá česká vláda.

Letos v únoru Babiš novinářům řekl, že Jourová by podle něj mohla pokračovat i v nové Evropské komisi. "Naše komisařka paní Jourová dělá dobrou práci, myslím si, že pokud se shodneme ve vládě, tak by neměl být důvod, aby nepokračovala, aby usilovala o lepší pozici," uvedl tehdy Babiš