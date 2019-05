Rodičák bude, volá Babiš. Kdo nakonec dostane 300 tisíc a kdo má smůlu?

O rodičáku v neděli na sociálních sítích hovořila i šéfka ministerstva práce Jana Maláčová. „Zítra je den D. Po jednání vlády už bychom mohli mít jasno, jak to s tím rodičákem dopadne,“ uvedla. Její stranický šéf pak varoval, že pokud by vláda kvůli navýšení příspěvku přešlapovala na místě, hrozilo by, že vláda návrh nestihne projednat a od ledna 2020 by se nakonec nezvýšil nikomu.

Zítra @CSSD navrhne vládě zvýšit rodičovský příspěvek na 300 tisíc Kč. Další přešlapování na místě by znamenalo, že rodičák nestihneme projednat a od ledna 2020 by se nezvýšil nikomu. To nedopustíme! @JMalacova #detinebobanky #socdem — Jan Hamáček (@jhamacek) 19. května 2019

To ale Babiš odmítá. „Mám tu teď velmi důležitou věc, na kterou čekají všechny mámy a tátové dětí do čtyř let. Rodičák bude! Nebyla to sranda. Za posledních 14 dní jsme o rozpočtu jednali každý den,“ uvedl Babiš ve svém týdenním hlášení na facebooku.

Podle Babiše rozpočet na tok 2020 s navýšením rodičovského příspěvku počítá. „Tento týden došlo mezi ministryněmi Alenou Schillerovou a Janou Maláčovou k dohodě, že zvýšíme rodičovský příspěvek od roku 2020 na 300 tisíc korun! Tedy ve větším rozsahu, než jsme se zavázali v Programovém prohlášení vlády. A chceme ho nejenom pro rodiče nově narozených dětí, ale i pro ty, kteří k 1. lednu 2020 mají děti do 4 let a rodičovský příspěvek aktivně pobírají,“ upřesnil s tím, že to vše bude stát 8,6 miliardy korun.

Zákon, kterým se příspěvek bude takto zvyšovat, bude podle Babiše přijat do konce tohoto roku, aby už od 1. ledna 2020 bylo možné zvýšený příspěvek pobírat. „Je to vlastně původní návrh ministryně Aleny Schillerové, než 18. 3. 2019 na Koaliční radě ČSSD úplně změnila názor a chtěla příspěvek jen pro rodiče nově narozených dětí. Vyvolalo to bouři, protože to bylo něco úplně jiného, než ČSSD původně slibovala. Reakce maminek byla logicky bouřlivá, protože ten návrh byl v rozporu s tím, co ministryně Maláčová slibovala. Je to už třetí návrh ČSSD, který je pro zajímavost totožný s úplně původním návrhem naší ministryně Schillerové z konce října roku 2018,“ zdůraznil premiér.

Sama Maláčová tvrdí, že jí nevadí, že si zásluhy na navýšení rodičáku připisuje právě Babiš. „Nestěžujeme si, věděli jsme, do čeho jdeme. Věděli jsme, že v koalici se silným hnutím ANO budeme muset bojovat o každý milimetr prostoru, o každý náš návrh, zákon nebo novelu. V téhle koalici nejsme proto, že bychom toužili po objetí s Andrejem Babišem.,“ vzkázala ministryně.