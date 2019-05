Dostanou učitelé 45 tisíc? Jednání o jejich budoucnosti se blíží

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

O zvýšení platů ve veřejných službách a správě na příští rok by měla jednat příští týden mimořádná tripartita. Konat by se měla 27. května. Na tiskové konferenci to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je rozpočet na příští rok téměř hotový, chybí jen rozhodnutí o navýšení výdělků. Odbory před měsícem vyzvaly vládu, aby s nimi začala o přidání co nejdřív jednat.