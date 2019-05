Dusno v ČSSD: Foldyna to schytal od známého muže z okolí Bohuslava Sobotky

Sám Foldyna na sociálních sítích vysvětlil, že na Terezínské tryzně zastupoval předsedu Sněmovny parlamentu ČR pana Radka Vondráčka. Dodal také, že spolu se srbskou velvyslankyní položil věnec u cely, kde byl držen Gavrilo Princip. „Gavrilo, mladý bosenskosrbský aktivista, v Sarajevu spáchal v roce 1914 atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d´Este,“ připomněl na facebooku.

Dnes jsem na Terezinské tryzně měl tu čest, zstupovat předsedu Sněmovny parlamentu ČR pana Radka Vondráčka. 🇨🇿 pic.twitter.com/caomkDKicL — Jaroslav Foldyna (@FoldynaJaroslav) 19. května 2019

„Gavrilo Princip byl odmítnut při svém pokusu vstoupit do srbských jednotek, jež bojovaly v Makedonii proti Osmanům a atentátem na Františka Ferdinanda d’Este chtěl dokázat, že toto odmítnutí bylo neoprávněné. Jeho čin, jenž se stal záminkou k rozpoutání 1. světové války, byl pouze zoufalým činem romantického snílka, který se však mimoděk stal iniciátorem cesty Čechů a Slováků k samostatnému státu,“ uvedl poslanec ČSSD.

Je prý přesvědčený, že kdyby Gavrilo Princip tušil, kolik lidských životů bude stát konflikt, u jehož vzniku zafungoval jako katalyzátor, tak by od svého činu upustil. „Věnec jsem mu tedy nevěnoval za atentát, ale za vlastenectví, ochotu přinést osobní oběť, avšak především jako připomínku, že idealismus bez realistického uvažování dokáže napáchat nesmírné škody. To je dnes aktuální mnohem více, než v roce 1914.“ dodal na facebooku.

Jeho slova vyvolala poměrně ostrou reakci. Do diskuze se zapojil i vlivný právník a přítel bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) Radek Pokorný. Ten připomněl, že Atentátník zabil i manželku Františka Ferdinanda d’Este - Češku Žofií Chotkovou, která měla tři nezletilé děti. „Takže poslanec českého parlamentu položil věnec vrahovi naprosto nevinné české ženy. Mimochodem, celý atentát organizovala srbská rozvědka. Který stát, pane poslanče, je tedy vlastně Váš?“ zajímalo ho.

Foldyna mu odpověděl, že jeho rodnou vlastí je Československo a nerodnou Srbsko. „Mohu mít s Vámi na řadu věci rozdílné názory. Ale klást věnec vrahovi, navíc Češky, který ji zavraždil za spolupráce se srbskou zpravodajskou službou, to je pro českého poslance fakt přes čáru. A účastnit se toho s představitelkou státu, který to organizoval, je na palici. Že to nechápete je fakt absurdní,“ podivoval se dál Pokorný.

„V dané době to byl politický boj. Stála na jedné straně, té která prohrála. Vidět věci vaším pohledem možná by existovalo Německo, ale už né Němci. Proto se takto na historii nelze dívat,“ myslí si Foldyna.

Podle advokáta se ale Foldyna mýlí a jeho zdůvodnění považuje za naprosto nepřijatelné. „A aby srbsky velvyslanec za přítomnosti českého poslance kladl věnce vrahovi Češky, je neuvěřitelné, ze necítíte jak moc je to nevhodné. Nemá cenu o tom dále diskutovat, to je mimo cokoliv, co se dá nazvat vlasteneckým přístupem. A to jsem velký liberál v těchto věcech,“ dodal Pokorný.