Kam mizí peníze poplatníků? Finance chtějí od rezortu práce inventuru výdajů

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo práce by mělo ministerstvu financí předložit inventuru výdajů na sociální služby. Požádala o to ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle ní zákon o sociálních službách není dobře nastaven a měl by se stanovit podíl státu, obcí či krajů na financování. Kraje si každoročně stěžují na to, že jim peníze na sociální služby chybí. Letos požadují dodatečně zatím asi 1,92 miliardy.