KSČM státní rozpočet na příští rok zatím nepodpoří

V únoru komunisté uvedli, že budou požadovat, aby plánovaný schodek rozpočtu na rok 2020 nepřekročil 30 miliard korun. Pokud nebude požadavek splněn, hrozí, že komunisté nepodpoří návrh zákona o státním rozpočtu, uvedl tehdy Filip.

Podle ministerstva financí by výdaje státu měly v příštím roce činit 1,594 bilionu Kč a příjmy 1,554 bilionu Kč. Plánovaný schodek by tak byl stejný jako letos. "KSČM s takovým schodkem zatím nepočítá a bude to předmětem jednání o pokračování tolerance," napsal ČTK v sms zprávě Filip.

Vedle toho předseda ČSSD Jan Hamáček dnes řekl, že sociální demokracie je připravena rozpočet podpořit, pokud se koalice dohodne na podrobnostech. Za ideální považuje, aby o rozpočtu jednala koaliční rada, ČSSD ale bude podle Hamáčka trvat na svých prioritách. Vadí mu například kritika velkého rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí, když zároveň trvá zájem na tom, aby rostly důchody. Sociální demokracie například pochybuje i nad úmyslem premiéra Andreje Babiše (ANO) zřídit fond, do kterého by přispívaly banky.

Rozpočet navržený ministerstvem financí počítá s růstem investic na 135 miliard korun z letošních 122,3 miliardy korun. Podle Babiše by rovněž měly o 900 korun stoupnout důchody. Daňové příjmy včetně sociálního pojištění by pak měly podle ministerstva stoupnout na 1,389 bilionu korun z letos plánovaných 1,325 bilionu korun.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes uvedla, že u úřadů trvá na desetiprocentní úspoře v provozních výdajích. Zároveň chce do budoucna v rozpočtových pravidlech upravit vázání peněz na neobsazená pracovní místa a zároveň motivovat úřady k úsporám například tak, že jim polovinu z úspor vrátí.