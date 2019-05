ANO má před volbami starosti, voliči jsou prý zmateni. Přijde o hlasy kvůli recesistickému hnutí?

Většina voličů má už doma zelené obálky s volebními lístky. Mezi nimi nechybí ani číslo 30 – hnutí ANO 2011. Háček je v tom, že pod číslem 6 kandiduje i hnutí ANO, vytrollíme europarlament. A právě kvůli tomu má volební lídryně hnutí ANO Diza Charanzová obavy.

Tvrdí totiž, že na centrálu hnutí ANO denně volají desítky voličů, kteří upozorňují na podobná jména dvou kandidujících subjektů. Ona sama největší riziko vidí v tom, že po lístky jsou v obálce řazeny podle čísel – a to znamená, že se jim jako první dostane do ruky lístek recesistického hnutí, za které jako jednička kandiduje Lucie Schejbalová alias youtuberka Sejroška.

„Všimli si, že pod číslem šest, tedy pod nižším číslem, než máme my, je jiná strana, která má v názvu slovo ANO. Jak si procházejí těmi lístky, první, co vidí, je tohle. Až pak si přečtou jména na kandidátce a zjistí, že my máme až číslo třicet," cituje Charanzovou server Aktuálně.cz.

Hnutí ANO se dokonce obrátilo na ministerstvo vnitra s dotazem, zda je podobnost v názvu obou stran přípustná a v souladu s pravidly. Vnitro prý ale v tomto případě žádný problém nevidí. ANO má přesto obavy, že si někteří voliči lístky popletou a tak bude hnutí v kampani zdůrazňovat, že má číslo 30.

Na otázku, zda se domnívá, že si recesisté vybrali název podle toho, aby hnutí ANO sebrali hlasy, ovšem Charanzová odpovídá vyhýbavě. „Vzhledem k tomu, že jejich název začíná jako název našeho hnutí, určitá souvislost tam možná byla. Nedokáži to ale hodnotit. Každopádně je vidět, že si z voleb dělají legraci a využili k tomu i ten název," dodala stávající europoslankyně.

Voliče také může zmást to, že na lístku hnutí ANO nenajdou jméno Andreje Babiše. Kandidátku vede stávající europoslankyně Dita Charanzová, tu ale podle nedávného průzkumu agentury STEM čtyři z pěti Čechů vůbec neznají.

Dvojkou je Martina Dlabajová. I ona svůj post v europarlamentu obhajuje. Další dva europoslanci – Pavel Telička a Petr Ježek, kteří byli za ANO do europoarlamentu v minulých volbách zvoleni, se už v minulosti s Babišovým hnutím názorově rozešli. Dnes oba kandidují za nové hnutí Hlas.