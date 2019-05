Koupě za korunu? Odborníci se sesypali na Babiše

"Ostravský hutní podnik ArcelorMittal má výrazně vyšší hodnotu, než je jedna koruna. Současný vlastník by musel být padlý na hlavu, aby na takovýto obchod přistoupil. Návrh Andreje Babiše připomíná vyjednávaní z blešího trhu, kde se počáteční nákupní a prodejní ceny značně liší a v průběhu vyjednávaní se začnou sbližovat. Absurdní nabídka ve výši jedné koruny pak zřejmě má sloužit k přitáhnutí mediální pozornosti," řekl ČTK hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Analytici mimo jiné připomínají, že ostravská huť je dlouhodobě zisková, v roce 2017 dosáhla čistého zisku 3,2 miliardy korun. Babiš podle HN na otázku, proč nabízí jen jednu korunu za ziskovou firmu, neodpověděl.

"Jedná se čistě o populistický výstřel do tmy. Když už něco takového vůbec dovolují naše zákony, zákony EU to nedovolují," upozornil hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň. Podle něj by stát neměl kupovat ArcelorMittal Ostrava ani za tržní cenu. "Stačí si připomenout České dráhy, Českou poštu, Lesy ČR. Měli bychom po těchto zkušenostech odvahu jezdit po mostech od firmy Česká ocel?" dodal.

Analytik portálu capitalinked.com Radim Dohnal míní, že je teoreticky možné, že nabídka koupě hutí za korunu je ze strany Babiše reálná a myšlená vážně. "Pokud už stát chce firmu kupovat, pak by mělo současně být přijato usnesení, kdy a za jakých okolností bude firma prodána. Podobně toto chybí u OKD. Není správné, že stát dlouhodobě navyšuje svoji účast v ekonomice. Je to špatný precedens - až přijde krize, bude tu fronta zájemců o prodej svojí firmy státu," dodal.

ArcelorMittal Ostrava patří do skupiny ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmího Mittala. Vyrábí ocel pro stavebnictví a strojírenství, je největším výrobcem silničních svodidel a trubek v Česku. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí. Podnik má 6500 zaměstnanců. Skupina ArcelorMittal nyní firmu prodává britské společnosti Liberty House z globální skupiny GFG (Gupta Family Group) Alliance britského podnikatele s indickými kořeny Sanjeeva Gupty.