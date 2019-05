Soud v liberecké korupční kauze pokračuje, obhajoba zpochybnila zákonnost odposlechů

Soudce Petr Neumann dopoledne četl listinné důkazy, odpoledne vypovídala bývalá členka Regionální rady ROP Severovýchod Ivana Hujerová. Odmítla, že by ji hejtman při hlasování o projektech v radě ovlivňoval. Svědci budou vypovídat i v dalších dnech, jednání jsou nařízena do čtvrtka. Páteční jednání soudce zrušil a další termíny stanovil na září. Předpokládá, že při zářijových líčeních se podaří provést všechny zbývající důkazy.

Mezi obžalovanými je i firma Metrostav a dva její zaměstnanci. Jejich obhájci dnes vyjádřili výhrady k přepisům odposlechů, podle nich neodpovídají skutečnosti a jsou v nich návodné poznámky od policie. Obhájci požadují, aby soud kvůli nezákonnosti nepřihlížel k odposlechům ani jejich přepisům. Podle soudce se ale jejich námitkami bude senát zabývat, až na tyto důkazy dojde řada.

Soud se zabývá dvěma projekty, na něž chtěla získat dotace liberecká společnost GEPO. Ani na jeden z nich nakonec peníze vyplaceny nebyly. Podstatná část obžaloby se týká téměř dokončené opravy kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů korun. V kauze soud také posuzuje, zda nebyl spáchán trestný čin i při přípravě oddychové zóny v centru Liberce za více než 30 milionů. Od její realizace GEPO nakonec ustoupilo.

Půta v případu čelí obžalobě z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle spisu úplatek pro něj činil 830.000 korun v souvislosti s opravou kostela. Půta jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod měl zajistit, že projekt opravy kostela zůstane v dotačním programu a budou na něj vyplaceny peníze, uvedla obžaloba.

"Od začátku kauzy v listopadu 2014 tvrdím, že jsem obviněn z toho, co jsem neudělal a ani udělat nemohl, žádný úplatek jsem nepřijal ani mi ho nikdo nenabízel," uvedl Půta v písemném prohlášení před začátkem dnešního jednání. Míní, že v jeho prospěch vyzněla i výpověď Hujerové. Už dříve ve své výpovědi před soudem zpochybnil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) to, že by Půta mohl sám ovlivnit hlasování v radě složené ze zástupců tří krajů. Podle Půty z jejich výpovědí vyplývá, že hlasovali na základě svobodné vůle. "Bez jakéhokoliv ovlivňování z mé strany," řekl dnes Půta u soudu.