Radikální změna volebního systému? Lidovci chtějí jeden den místo dvou

V pátek a sobotu se uskuteční volby do Evropského parlamentu. "Ve Sněmovně leží návrh změny volebního zákona, který mimo jiné řeší i termíny voleb. KDU-ČSL dlouhodobě prosazuje, aby byly volby jednodenní, ne dvoudenní," řekl Hladík. Změna volebního zákona se týká například také velikosti okrsků.

Podle Hladíka se na volby dává skoro půl miliardy korun. "Když by se konaly jeden den, budou levnější. Navíc máme takovou evropskou anomálii, všude se volí jen jeden den. Také by se zamezilo konspiračním teoriím o tom, co se děje s volebními lístky mezi pátkem a sobotou," uvedl Hladík.

Za nejvhodnější den považuje neděli. "O sobotách bývají lidé pryč. V pátek se už nyní zavírá třetina škol, takže kdyby je ředitelé nemuseli zavírat, rodiče by v pracovní den nemuseli řešit, co s dětmi. Z toho mi vychází neděle, a proto naše návrhy směřují k tomu, aby v České republice byla volebním dnem neděle stejně jako v drtivé většině zemí Evropské unie," řekl Hladík.

Podle něj by změna mohla přinést nejen úspory, ale také méně práce pro volební komisi nebo vyšší volební účast. "Po volbách do Evropského parlamentu budeme mít rok a čtvrt do dalších voleb, které budou krajské. Mohlo by to být dost prostoru, aby se tato změna uskutečnila," dodal Hladík. Pokud by se někdo nemohl dostavit k volbám v daný den, vyřešilo by to podle něj korespondenční hlasování.