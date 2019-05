Tahle se čeští politici vyjádřili k Ukrajině. Kubera si vzal slovo a...

"Z politického hlediska je to poměrně radikální krok, ale záleží pouze na ukrajinských voličích, jak ho zhodnotí. Nový prezident má s Ukrajinou velké plány, ale realita je velmi složitá," řekl podle mluvčí Evy Davidové Kubera. Zelenskyj chce podle něj hlavně bojovat proti korupci. "Má ale před sebou spoustu dalších náročných úkolů. Všichni jsme mu popřáli, aby se mu dařilo naplňovat jeho vize,“ poznamenal šéf českého Senátu.

Na inauguraci do Kyjeva přijelo zhruba padesát zahraničních delegací, pobaltské státy, Gruzii a Maďarsko zastupovali prezidenti. Z USA do Kyjeva přijel ministr energetiky Rick Perry, ruská delegace na ceremoniál pozvána nebyla.

Po slavnosti Zelenskyj přijal vedoucí zahraničních delegací. Kubera novému prezidentovi blahopřál a vyjádřil mu podporu. "Ujistil jsem ho, že v České republice má Ukrajina spolehlivého spojence, jsme na jedné straně a stojíme při sobě. To pan prezident Zelenskyj ocenil. Oznámil hned také, že by si přál, aby Ukrajinci, kteří v obrovské míře odešli a žijí v různých zemích světa včetně Česka, přišli zpátky do země a pomáhali jí,“ citovala Kuberu mluvčí Davidová.

O novém obsazení sněmovny by měli Ukrajinci rozhodnout v mimořádných volbách, které se podle ústavy musejí konat do dvou měsíců od vydání dekretu o rozpuštění stávajícího parlamentu. Média odhadují, že k volbám půjdou ukrajinští voliči ve druhé polovině července.