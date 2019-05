Vláda schválila mírnější zákaz dvojí kvality u veškerého zboží

Zatímco novela zákona o potravinách, kterou předložilo ministerstvo zemědělství, zakazuje jakoukoliv odlišnost, novela ministerstva průmyslu a obchodu zakazuje "podstatnou" odlišnost. Jak se bude toto ustanovení hodnotit, bude záležet na metodice.

Schválený návrh ministerstva obchodu je prakticky stejný jako usnesení, které prošlo Evropským parlamentem. Premiér Andrej Babiš (ANO) jej několikrát jako mírné kritizoval, není podle něj možné, aby byly v Evropě dva druhy členských států a dva druhy občanů. Právě věty o možnosti prokázání objektivních skutečností kritizovali i někteří čeští europoslanci.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) dnes na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že nové povinnosti bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Novela umožní pokutovat hlavně obchodníky, ale podle údajů ministerstva nevylučuje postihy ani vůči výrobcům, distributorům nebo dodavatelům, pokud například reklamou působí na spotřebitele.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy dostali ministři zemědělství a průmyslu také úkol, aby připravili změnu zákona o významné tržní síle. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže by pak mohl sankcionovat společnosti, které by nedovolily přivést kvalitnější zahraniční zboží do ČR. "Po dohodě s premiérem Andrejem Babišem jsme naše návrhy předložili, a proto očekáváme, že nejpozději do měsíce vláda úpravu tohoto zákona schválí," sdělil ČTK Prouza.