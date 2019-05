Zeman demisi ministra přijmout nemusí, návrh premiéra Babiše ano

ČTK / EuroZprávy.cz

Prezident nemusí podle ústavy povinně odvolat ministra, který podá prostřednictvím předsedy vlády demisi, musel by ho ale odvolat v případě, kdy by jeho konec navrhl přímo premiér. ČTK to dnes řekl ústavní právník Jan Wintr. Z právního hlediska podle něj nehraje roli fakt, zda se ministr rozhodne skončit sám, nebo ho k demisi přinutí například tlak z vlastní politické strany, o kterém hovoří končící ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD).