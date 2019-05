Podivnosti kolem evropských voleb: Polovina stran tají financování

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Skoro polovina - 18 z 39 - stran, hnutí a koalic kandidujících do Evropského parlamentu nezveřejnilo své dárce tři dny před otevřením volebních místností. Netýká se to sněmovních stran, řekla ČTK mluvčí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Linda Hrubešová. Chybujícím hrozí správní řízení a pokuta od 20.000 do 300.000 korun. Volby se uskuteční v pátek a sobotu. Češi budou rozhodovat o obsazení 21 ze 749 křesel Evropského parlamentu.