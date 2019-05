Žaloba na SPD, dopustili se šíření poplašné zprávy tvrdí ESO

"Ke spáchání skutku došlo vydáním a rozsáhlým plošným šířením nepravdivého sdělení: 'EU nás nutí jíst zkažené maso a nekvalitní potraviny'," tvrdí ESO. Podle hnutí je sdělení lživé a záměrně bez reálného podkladu způsobuje obavy a znepokojení značné části obyvatel ČR o zdraví či život.

"Je to zoufalá křeč eurohujerů a podpůrců politiky Bruselu těsně před volbami do Evropského parlamentu, protože ví, že jim teče do bot," řekl ČTK k trestnímu oznámení Okamura.

Trestní oznámení na SPD podala minulý týden i jednička kandidátky KSČM do eurovoleb Kateřina Konečná. Podle komunistů se SPD dopustila v kampani úmyslného trestného činu pomluvy, když ve třech milionech vydání svých novin uvedla, že europoslanci KSČM podpořili přijímání migrantů do Česka. Okamura si za vyjádřením stojí a za trestním oznámením vidí nízké preference komunistů.

Češi budou tento pátek a sobotu rozhodovat o 21 europoslancích ze 749 křesel Evropského parlamentu. Mohou vybírat z 39 volebních lístků. Při minulých volbách před pěti lety využilo svého práva hlasovat v evropských volbách 18,2 procenta Čechů, podobná volební účast se čeká i o víkendu.