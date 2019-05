Ústavní činitelé doporučí lidem jít volit, mluvit budou i o diplomacii

Ústavní činitelé se scházejí na koordinačních schůzkách k zahraniční politice jednou za čtvrtletí, letos se setkají podruhé. Naposledy jednali na konci ledna. Vedle prezidenta Miloše Zemana, který schůzku na Pražském hradě hostí, se zúčastní také premiér Andrej Babiš (ANO), předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) a šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Zváni jsou i ministři vnitra, zahraničí a obrany.

Nyní bylo setkání podle Jindráka záměrně naplánováno před evropské volby. Jeho výsledkem by totiž mělo být prohlášení, ve kterém budou mimo jiné ústavní činitelé apelovat na voliče, aby se voleb do Evropského parlamentu zúčastnili. Právě téma blízké povolební budoucnosti Evropské unie by mělo být jedním z důležitých bodů středečního jednání. Politici budou mluvit i o prioritách České republiky při sestavování evropských institucí.

Tradičním tématem jednání bývá vedle evropské agendy také sladění zahraničních cest jednotlivých politiků. Politici jistě budou jednat i o předsednictví Visegrádu (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), které Česká republika převezme na začátku července.

Mluvit by se mohlo i o dalších regionálních formátech spolupráce. Prezident Miloš Zeman na začátku června pojede do slovinské Lublaně na summit iniciativy takzvaného Trojmoří. Jednat na něm chce o stavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe. Zemana do Slovinska doprovodí pod vedením Hospodářské komory podnikatelská delegace. Čeští podnikatelé se zúčastní obchodního fóra, které se bude pořádat v rámci iniciativy. Podle dnešní tiskové zprávy Hospodářské komory se zaměří na energetiku, infrastrukturu, digitalizaci a inovace.

Iniciativa Trojmoří sdružuje 12 států, které leží mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem. Jejím hlavním cílem je především zlepšení dopravního propojení. Jeden z projektů počítá s výstavbou severo-jižní dálnice mezi Litvou a Řeckem, druhý s plynovodem, který by propojil terminály v Polsku a Chorvatsku.