Babiš je zlo! Prahou otřásá mohutná demonstrace proti Benešové a premiérovi

Na rozdíl od předchozích protestů, které se konaly vždy v pondělí a vrcholily na Staroměstském náměstí, se akce přesunula na Václavské náměstí. Lidé zaplnili vrchní část náměstí od sochy sv. Václava až k Opletalově ulici, další stojí před obrazovkami ve středním pruhu náměstí až k Vodičkově ulici. Stovky lidí stojí podle zpravodajky ČTK i pod tramvajovou tratí, která náměstí protíná.

Demonstranti přišli například s transparenty "Nejsme slepí!", "Benešová Marie mé zločiny zakryje" nebo "Babiš je zlo". Lidé na mnoha nápisech odkazují na města a regiony, odkud dorazili.

Na rozdíl od minulého týdne se nekonají souběžné protesty v dalších českých městech. Organizátoři se snažili tento týden dostat demonstranty ze zbytku republiky do Prahy, příští týden by naopak Pražané měli vyjet do regionů. Na náměstí dnes zněla hesla "Máme toho dost!", "Demisi!" či "Babiše do koše".

Podle organizátorů je důvodem přesunu protestu větší kapacita Václavského náměstí, ale i symbolika, která se k němu váže. Přesun je také reakcí na rostoucí počet účastníků demonstrace. Podle organizátorů ze spolku Milon chvilek jich před týdnem bylo kolem 30.000, tentokrát podle fotografií z úvodu demonstrace odhadují počet účastníků na 50.000.

Impulzem pro demonstrace, z nichž první se konala 29. dubna, se stala demise ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) a volba jeho nástupkyně, jíž se stala poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro justici Benešová. Kněžínek svůj úmysl odejít z vlády oznámil den poté, co státní zastupitelství informovalo o návrhu na podání obžaloby v Babišově kauze Čapí hnízdo.

Benešová i Babiš odmítli, že by s příchodem nové ministryně hrozilo narušení nezávislosti justice. Podle premiéra Benešová nechystá změny v čele státního zastupitelství. Po dalších demonstracích Babiš poukázal na to, že na nich vystoupili zástupci sněmovních stran. Akce označil za součást kampaně před evropskými volbami, které se konají tento pátek a sobotu.