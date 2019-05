Ovčáček zuří: Lidový soud vynáší na Václaváku rozsudky. Lidové milice a výzva umělců. Kupředu, zpátky ni krok!

Ovčáček posílal demonstrantům už před samotným zahájením akce. „Každý si může vybrat mezi demokratickým respektem k výsledkům svobodných voleb a nenávistným popíráním svobodné a demokratické vůle milionů občanů. Volím první variantu!“ psal mluvčí Hradu a přidal fotku dvou knih – Ideály humanitní od Tomáše Garrigua Masaryka a Zásady komunismu od Friedricha Engelse.

Dalším snímkem připomněl, že lidé demonstrovali i před dvaceti lety – tehdy to bylo přímo proti Zemanovi. „Ulici, která si hraje na lidový soud jako v únoru 1948, se neustupuje. V roce 1999 i v roce 2019,“ vzkázal.

Demonstranti vyzvali Babiše k tomu, aby složil svou funkci. „Lidový soud už vynáší na Václaváku rozsudky. Teď už fakt chybí jen Akční výbory, Lidové milice a výzva umělců Kupředu, zpátky ni krok,“ rýpnul si v reakci na výzvu mluvčí Miloše Zemana.

Hlas lidu se podle něj projeví na konci tohoho týdne, kdy se konají volby do Evropského parlamentu. „Vox populi: Na konci týdne přijde odpověď ve formě výsledku voleb,“ píše mluvčí. „Jsem velmi zvědav, jestli televizní stanice ubrání nezávislost a nenechají si diktovat Milionem chvilek nenávisti, koho mají zvát do debat!“ neopomněl si rýpnout i do České televize.

Naopak podpořil premiéra Babiše, který poslal demonstrantům jasný vzkaz. „Pan premiér správně vyzval Milion chvilek nenávisti, ať si založí politickou stranu a otestuje skutečnou podporu ve svobodných a demokratických volbách. Pokud tuto výzvu Milion chvilek nenávisti nevyslyší, potvrdí, že pohrdá demokracií a svobodou,“ vzkázal mluvčí organizátorům demonstrací.

Tohle asi bude lidová demokracie podle Milionu chvilek nenávisti. pic.twitter.com/bvfdXpo8aK — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 21. května 2019

„Co je za oponou? Demonstrace Milionu chvilek nenávisti jsou bezesporu pokusem o brutální tlak na “správné” vyústění případu Čapí hnízdo. Lidový soud z Václaváku se snaží diktovat státnímu zastupitelství a soudům, jak mají postupovat. Jde o klasické bolševické zastrašování,“ je přesvědčen hradní mluvčí.

Velmi kritický byl také sociální demokrat a exhejtman Michal Hašek. „Kdo z dnešních demonstrantů a celebrit se zastal Marie Benešové, když byla odvolána z funkce nejvyšší státní zástupkyně na hodinu?? Říká se, že údajně chtěla stíhat tehdejšího ministra spravedlnosti Němce a možnou korupci v tzv.kauze katarského prince. Kolik z dnešních "hrdinů Václaváku" demonstrovalo na podporu Marie Benešové, když jako jediná našla odvahu veřejně vystoupit proti tzv.justiční mafii? Tehdy byli zbabělí, dnes nemají morální právo být "stateční"...“ myslí si politik.

Dodal, že 50000 lidí na Václavském náměstí svobodně vyjádřilo svůj názor, což je jejich právo. „Nicméně o vládě rozhodují svobodné demokratické volby. V nich má každý právo přijít a rozhodnout svým hlasem o budoucnosti našeho státu i naší politiky. A parlamentní většina má potom právo spravovat zemi do dalších voleb. Menšina to musí respektovat, jindy se zase ona může stát většinou,“ vysvětlil, jak to běžně chodí.

„Ctěme tyto základní zásady parlamentní demokracie, mluvme spolu i přes rozdílné názory. Využijme tedy každý jeden z nás naše volební právo a spolurozhodujme o své budoucnosti, sedět doma znamená se tohoto práva vzdát. Nejbližší příležitost máme už v pátek a v sobotu při volbách do Evropského parlamentu. Věnujme hodinu svého času volbám, potom nemusíme další roky jenom nadávat...“ apeluje na občany Hašek.