O politiku se nezajímá více než polovina maturantů, k volbám ale přijdou

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

O politiku se nezajímá více než polovina letošních maturantů, k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu ale přijít chtějí. Vyplývá to z dubnového průzkumu vzdělávací společnosti Tutor, který se uskutečnil mezi 548 maturanty všech typů škol z různých regionů České republiky. ČTK to dnes sdělil mediální zástupce společnosti Tutor Jan Šimral.