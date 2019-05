S Marií Benešovou je to úplně jinak? Na povrch se dostaly nové informace

Celý spor vyvolala slova Babiše pronesená letos v lednu na půdě Poslanecké sněmovny. „My žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a objednat, pravděpodobně, dostat někoho do vězení,“ tvrdil v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo.

Analýzu o tom, zda je něco takového možné, nedávno zpracoval advokát Karol Hrádela. Materiál zpracoval pro jednoho svého klienta a vycházel v něm z podezřelých kauz z let 1990 až do ledna letošního roku. A jeho závěr? „V každém systému se může stát, že dojde k určitému selhání. Je to zákonité,“ myslí si. „Nelze teoreticky vyloučit, že by některé podezřelé případy existovaly. Já sám jsem měl k dispozici klienta, který byl přesvědčený, že je stíhán z politických důvodů a požádal o provedení takovéto analýzy. Takže analýza byla provedena. Ta to nedokázala vyloučit,“ vysvětloval v pořadu TV Prima Názory bez cenzury.

Na druhou stranu je prý ale třeba si uvědomit, že takových podezřelých případů je jen minimum. „Jsou tu jednotky případů ročně, které mohou vyvolávat podezření. U soudů první instance se třeba projednává patnáct a půl až šestnáct tisíc případů ročně. To znamená, že jako exces to asi vyloučit nelze,“ myslí si Hrádela.

Pro koho zmíněnou analýzu zpracovával, prozradit nechtěl, upřesnil nicméně, že je to osoba, která se pohybuje ve veřejném životě. Sám prý ale neví, z jaké analýzy vychází sama Benešová. O tom ostatně psal i před několika dny na sociálních sítích. „Tak mám pocit, že někteří poslanci a novináři se neumí ptát, případně nesprávně kombinují, či vytvářejí úvahy o tom, co kde je, na své úvahy se dotazují jako na skutečnost, aniž by kdokoliv vůbec potvrdil, že to, co tvrdí, někde je. Pokud jsem správně četl vystoupení Mgr. Benešové k možnosti účelových trestních stíhání, ať ta minulá, či dnešní protokol z jednání Poslanecké sněmovny, tak Mgr. Benešová nikdy netvrdila, že zpracovávala analýzu o tom, jak si lze objednat trestní stíhání. Vždy jsem četl, že mluvila jenom o dvou či možná o třech kauzách,“ upozornil advokát na začátku května.

Není mu tedy jasné, proč se jí někdo ptá na analýzu o tom, jak si objednat účelové trestní stíhání. „.Nikdy jsem nečetl, že by říkala, že na základě její analýzy prezident či premiér něco tvrdí. Přesto po ní chtějí analýzu k tomu, jak si objednat trestní stíhání. Jak si jej objednat, to bych i já rád věděl. Pokud vím, ani jeden ze jmenovaných netvrdil, že svůj závěr opírá o její analýzu. Proto ani nerozumím sdělovacím prostředků, uvádějícím: 'Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) odmítla dát z ruky svůj posudek, na jehož základě prezident Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš (ANO) tvrdí, že v České republice si lze objednat trestní stíhání',“ podivuje se Hrádela.

„Z čeho jmenovaní své závěry o možnosti účelových trestních stíhání dovozují a zda mají či měli k dispozici nějakou analýzu ve věci případných účelových trestních stíhání, kdo je jejím autorem, pokud ji měli k dispozici, mohu pouze hádat. Může jít jen o jejich závěry na základě zkušeností,“ myslí si advokát, který odmítá, že by svou analýzu o možnosti objednání trestního stíhání s Benešovou jakkoliv konzultoval.

On sám prý podobné zkušenosti má. „Měl jsem klienta, který uspěl u soudu. Ten je o možnosti účelových trestních stíhání z politických důvodů osobně minimálně ve své trestní věci hluboce přesvědčen. Rozsáhlá analýza k možnosti účelových trestních stíhání v České republice existuje. Je i součástí jeho trestního spisu, ale je to jiná analýza, než analýza k možnosti si účelové stíhání objednat. Kdo existující analýzu četl, kdo a jak se k ní dostal, to samozřejmě nevím. Ani analýza, kterou znám, neřeší, jak si objednat účelové trestní stíhání, ale to, zda jsou taková účelová trestní stíhání možná, zda existují stíhání vyvolávající podezření na zneužití státní moci v trestním řízení a zda v těchto řízeních je podobný ‚modus operandi‘ jako v klientově věci,“ píše na facebooku.

Sám nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman už v minulosti vyloučil, že by šlo v České republice beztrestně objednat trestní stíhání „Doposud jsem neviděl žádný dokument, ať už se nazývá analýzou, posudkem či oponentní zprávou, na základě kterého bych mohl věcně argumentovat a podat věcnou odpověď. Z tohoto důvodu je nemožné se k problému vyjádřit,“ vysvětloval.

Dodal však, že v obecné rovině může říci, že Česká republika je právním státem, kde orgány činné v trestním řízení dodržují zákony. „A dojde-li, čistě ojediněle, k nějakému excesivnímu jednání, pak na to orgány činné v trestním řízení reagují, jak již v minulosti osvědčily v případech trestního stíhání i odsouzení lidí z vlastních řad. Z tohoto pohledu tedy mohu zásadně vyloučit, že lze v České republice beztrestně objednat trestní stíhání,“ dodal Zeman prostřednictvím facebookového profilu Nejvyššího státního zastupitelství.

Pražský hrad před několika dny uvedl, že zpráva ministryně spravedlnosti Marie Benešové o údajné možnosti objednat si v Česku trestní stíhání existuje, ale nemůže být zveřejněna, protože je důvěrná. Dříve hradní právníci odmítali zprávu vydat z jiných důvodů, naposledy kvůli tomu, že nemají souhlas autorky. Informace o důvěrnosti zprávy přišla poté, co ministryně řekla, že souhlas klidně dá,“ uvedl server iRozhlas.cz.

Zpráva Benešové o údajné možnosti trestního stíhání pochází z doby, kdy byla poradkyní prezidenta pro oblast justice. Sám Zeman v březnu o zprávě mluvil jako o analýze. „Já jsem hovořil s Marií Benešovou a ta říkala, že má konkrétní dokumenty o tom, že si u nás lze objednat trestní stíhání,“ řekl tehdy. Benešová později jeho slova upřesňovala s tím, že nejde o analýzu, ale o oponentní zprávu, která se mimo jiné týká kauz Bereta a Neograph.