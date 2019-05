Babiš na mě osobně sháněl kompro. Režisér točil dokument o premiérovi, jenže se to zvrtlo

Klusák říká, že Andrej Babiš na něj osobně sháněl materiály, které by mu mohly uškodit. Důvodem byl právě film Matrix AB. „Doneslo se mi, že Babiš osobně telefonoval do jedné významné instituce a snažil se na mě sehnat nějaké kompro,“ přiznal režisér v rozhovoru pro pořad Prostor X.

„Úředníci té instituce mi potom říkali, že vůbec nechápali, co to jako znamenalo,“ vysvětloval s tím, že onu instituci nemůže prozradit právě kvůli nim. „Nic se tam nedozvěděl. Tak to jen, že Andrej Babiš je opravdu velký sympaťák,“ rýpnul si Klusák.

„Andrej Babiš se před naší kamerou zapomněl a přiznal se k tomu, že Čapí hnízdo je jeho projekt, který vymyslel, vynalezl a zafinancoval též pomocí Evropské unie. Prořekl se a my jsme byli jediná kamera široko daleko v okamžiku, kdy to říkal velvyslancům na Čapím hnízdě,“ vzpomínal. „Tenhle závěr, to je srandovní, původně českým novinářům unikl,“ připomněl s tím, že slova Babiše vyvolala poprask až později. Ještě měsíc před zveřejněním filmu přitom Babiš popíral, že by měl s Čapím hnízdem něco společného. Naopak tvrdil, že jej od někoho koupil.

Klusák se také podílel na natáčení Babišova syna Andreje Babiše mladšího. Odmítá kritiku, že by nějak zneužili duševně nemocného člověka, jak argumentoval sám premiér. Režisér upřesnil, že Babišovi mladšímu den po rozhovoru řekli, že vše natáčeli a on jim v e-mailu řekl, že to nevadí a že to vše chtěl říci, protože se bojí. „Poprosil Sabinu Slonkovou, jestli by s Jiřím Kubíkem nenašli nějaké spolehlivé policisty, kteří by mu pomohli,“ zdůraznil.

Sám Klusák říká, že měl možnost premiéra dobře psychologicky pozorovat. Babiš se podle něj ke všem chová, jako by byli jeho zaměstnanci a že mentalitu z byznysu si přinesl i do politiky. A to je podle Klusáka v přímém rozporu s jakýmikoliv demokratickými principy. „Mně připadá nesmírně osamocený, protože nenaslouchá vůbec nikomu,“ vysvětluje. Jako příklad uvedl moment, kdy byl přítomen natáčení spotů pro komunální volby.

Tehdy všechny kandidáty, kteří měli na videu říkat své vize, okřikoval, že říkají nesmysly, že se zbláznili a ať říkají něco jiného. „Choval se jako diktátor, kterého vůbec nezajímá, jací lidé by rádi reprezentovali jeho stranu. On všem prostě řekne, jak to bude. On bude ten jediný rozhodující v jejich partaji,“ popisuje Klusák´s tím, že hnutí ANO tak dnes skutečně vypadá a že všichni samostatně přemýšlející lidé z něj už odešli.