Zeman, Kubera a Vondráček řeší na Hradě zahraniční politiku

Vedle prezidenta Miloše Zemana, který schůzku hostí, se jí účastní také premiér Andrej Babiš (ANO), předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) a šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Zváni jsou i ministři vnitra, zahraničí a obrany. Zeman dnes v úvodu jednání popřál Kuberovi ke "skvělému projevu v Terezíně". Šéf Senátu při nedělním pietním aktu řekl, že totalita může být zahalena do prosazování politické korektnosti nebo multikulturalismu. Část senátorů se od výroku v úterý distancovala.

Výsledkem dnešního jednání by mělo být mimo jiné prohlášení, ve kterém budou politici apelovat na voliče, aby se voleb do Evropského parlamentu zúčastnili. Právě téma blízké povolební budoucnosti Evropské unie by mělo být jedním z důležitých bodů jednání. Politici budou mluvit i o prioritách ČR při sestavování evropských institucí.

Tradičním tématem jednání bývá vedle evropské agendy také sladění zahraničních cest jednotlivých politiků. Politici budou jednat i o předsednictví ve visegrádské skupině (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), které Česko převezme na začátku července.

Mluvit by se mohlo i o dalších regionálních formátech spolupráce. Zeman na začátku června pojede do slovinské Lublaně na summit iniciativy takzvaného Trojmoří. Jednat na něm chce o stavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe. Iniciativa sdružuje 12 států, které leží mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem. Jejím hlavním cílem je především zlepšení dopravního propojení. Jeden z projektů počítá s výstavbou severo-jižní dálnice mezi Litvou a Řeckem, druhý s plynovodem, který by propojil terminály v Polsku a Chorvatsku.