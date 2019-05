"Doufám, že to lidem otevře oči". Jourová promluvila o rakouské kauze

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Česká eurokomisařka Věra Jourová doufá, že aféra kolem nyní již bývalého rakouského vicekancléře a předsedy protiimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Heinze-Christiana Stracheho bude mít vliv i na to, jakou podporu ve volbách do Evropského parlamentu získají nacionalistické strany. Komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti to řekla v rozhovoru, který dnes zveřejnil německý list Handelsblatt. Postěžovala si také na takzvané fake news, tedy falešné zprávy, které jsou podle ní bohužel někdy "více sexy" než pravda.