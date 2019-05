Aktuální situace v ČR? Stagnujeme a stáváme se stále větším sociálním státem, varuje Fiala

"Jsem bytostně přesvědčen, že za posledních deset 15 let se tady v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací neudělalo více než za poslední rok. Nikoliv pouze ve smyslu frází a vizí, že říkáme, co budeme dělat, ale ve smyslu toho, že se to dělá," uvedl Havlíček. Přestože se podle něj zdá, že inovace a věda s reformami nesouvisí, tak inovace a investice do výzkumu jsou základem pro to, aby se mohl generovat budoucí zisk. Je to základem i hospodářské strategie státu, uvedl Havlíček. "Dvacet let tady žádná nebyla, řekněme si to tak, jak to ve skutečnosti je," dodal.

Šéf ODS Fiala ve svém projevu apeloval na to, že pokud se neudělá reforma státu, byrokracie se nesníží. Stát podle něj potřebuje zásadní reformy, aby se dostal mezi nejlepší země světa. "Faktem je, že jsme se z hlediska státu, vlády a veřejného sektoru za ten rok v této ambici nikam neposunuli. A to je prostě stagnace," řekl. Dodal, že Právní elektronický systém, který začne podnikatelům spravovat jejich povinnosti vůči státu a který dnes spustí Hospodářská komora, měl iniciovat stát a vláda. Protože to je podle Fialy služba vůči občanům.

Havlíček ale uvedl, že se Česko prezentuje jako perspektivní země s přidanou hodnotou, která se nemá za co stydět. Poděkoval Hospodářské komoře, že se zasazuje o rekodifikaci stavebního práva. Považuje to za důležité pro rozvoj investic. "Stavební prostředí je elementárním základem a tady HK ČR udělala velký kus práce," uvedl. Na podzim by se celý proces měl podle Havlíčka dokončit. Myslí si, že to bude jeden z nejvýznamnějších počinů této vlády. Příprava novely stavebního zákona má ale řadu kritiků z řad ekologů, starostů i vědců. Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR uvedla, že návrh zákona tak omezuje ochranu životního prostředí a památkovou péči ve prospěch stavebníků a investorů.

Prezident Miloš Zeman ve svém projevu pochválil Hospodářskou komoru za organizování podnikatelských misí doprovázejících politiky na zahraničních návštěvách a za práci na novém stavební zákonu. Ocenil podnikatele jako zdroj zdravého rozumu. Jako příklady "zešílevšího světa" jmenoval 16letou švédskou bojovnici za ochranu klimatu Gretu Thunbergovou, kterou označil za hysterku, nebo zákon schválený v americkém státě Washington umožňující kompostování zemřelých lidí. "Proti pachatelům dobra, ať nám všem ostatním zůstane zdravý rozum," uzavřel.

Před podléháním "novinkám" varoval předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Uvedl to v souvislosti s kritikou svého výroku, že totalita může být zahalena do prosazování politické korektnosti nebo multikulturalismu, od nějž se distancovala část senátorů. Podle Kubery se děje něco, co začíná přesahovat všechny meze. A pokud se lidé přestanou bránit, dočkají se věcí, které si dnes neumějí představit, dodal.