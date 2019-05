Zeman zesměšnil člena ODS, který ho chtěl podříznout. Navezl se i do Petra Fialy a demonstrantů

Zeman se v projevu na sněmu Hospodářské komory ČR navezl mimo jiné do radního Jesenice u Prahy Martina Langa (ODS). Ten na facebooku před několika dny psal o zabití prezidenta kvůli jeho souhlasu se zdaněním náhrad vyplácených církvi. Napsal, že Zeman je druhý Hitler a je potřeba ho „podřezat jako svini".

„A teď řeknu něco, za co budu trestně stíhán, a možná, pane předsedo Fialo, Váš řezník z Jesenice se mě rozhodne likvidovat, a já to přesto řeknu. Žijeme v podivném světě, Hospodářská komora a podnikatelé obecně jsou jakousi kotvou na rozbouřeném moři, chcete-li zdrojem zdravého rozumu,“ uvedl ve své řeči Zeman.

Nezapomněl se vyjádřit ani k šestnáctileté švédské aktivistce Gretě Thunbergové. „Že je svět zešílevší, o tom se můžeme přesvědčit na mnoha a mnoha příkladech, řeknu jenom tři. Jakási šestnáctiletá hysterka chrání lidstvo před klimatickou změnou, místo aby chodila do školy. Na francouzských veřejných školách je dotazník, kde místo otec a matka se uvádí rodič číslo jedna a rodič číslo dvě,“ vypočítával Zeman.

Pro poslední příklad se pak obrátil do USA. „A aby toho nebylo málo, tak nedávno v americkém státě Washington byl přijat zákon, podle něhož pozůstalí, budou-li si to přát, mohou svého mrtvého zakompostovat a až se rozloží, bude hnojivem, čímž dojde k žádoucímu spojení s přírodou,“ uvedl prezident.

„Řeknete mi, že takové blázniviny u nás neexistují. Ale ano, existují,“ posteskl si. Poukázal třeba na to, že český stát každý rok vyplácí zhruba padesát miliard korun na dotace solární energie. „Ministr životního prostředí, budiž mu čest a sláva, se rozhodl, že nechá vysázet deset milionů stromů. Chtěl bych jenom připomenout, že jenom na Šumavě zahynulo deset milionů stromů. Proč? Protože jsme zde měli bývalého ministra životního prostředí, který veřejně prohlásil, že je přítelem kůrovce,“ uvedl s odkazem na stávájícího ministra Richarda Brabce (za ANO) a někdejšího ministra Martina Bursíka.

„Mohl bych pokračovat dál a dál včetně absurdní demonstrace proti ministryni spravedlnosti, která je ve funkci čtrnáct dní, ale mám takový pocit, že těch příkladů už bylo uvedeno dost, a proto bych svoje opravdu stručné vystoupení skončil jednou prosbou nám všem. Proti pachatelům dobra, ať nám ostatním zůstane zdravý rozum,“ dodal ve svém projevu Zeman.

Projev prezidenta republiky při sněmu Hospodářské komory ČR

23. května 2019

Vážený pane prezidente Hospodářské komory, milý Vladimíre,

rád bych Ti ještě jednou blahopřál k Tvému dnešnímu svátku. Dámy a pánové, byl jsem požádán o stručné vystoupení na vašem sněmu, aniž by bylo specifikováno, co je to stručnost, ale dovolte mi, abych se do této svěrací kazajky dostal.

Chtěl bych vyjádřit své sympatie Hospodářské komoře ze tří hlavních důvodů. Ty první dva už zde byly v podstatě zmíněny. Vážím si toho, že se Vladimír Dlouhý ujal organizace podnikatelských misí, které doprovázejí prezidenta republiky, ale vážím si také toho, že na příkladu stavebního zákona už Hospodářská komora přestala být jenom komentátorem práce druhých a začlenila se do práce na tomto zákonu se svými odborníky.

A teď řeknu něco, za co budu trestně stíhán, a možná, pane předsedo Fialo, Váš řezník z Jesenice se mě rozhodne likvidovat, a já to přesto řeknu. Žijeme v podivném světě, Hospodářská komora a podnikatelé obecně jsou jakousi kotvou na rozbouřeném moři, chcete-li zdrojem zdravého rozumu. Že je svět zešílevší, o tom se můžeme přesvědčit na mnoha a mnoha příkladech, řeknu jenom tři. Jakási šestnáctiletá hysterka chrání lidstvo před klimatickou změnou, místo aby chodila do školy. Na francouzských veřejných školách je dotazník, kde místo otec a matka se uvádí rodič číslo jedna a rodič číslo dvě. A aby toho nebylo málo, tak nedávno v americkém státě Washington byl přijat zákon, podle něhož pozůstalí, budou-li si to přát, mohou svého mrtvého zakompostovat a až se rozloží, bude hnojivem, čímž dojde k žádoucímu spojení s přírodou.

Řeknete mi, že takové blázniviny u nás neexistují. Ale ano, existují. Každý rok ze státního rozpočtu i odjinud vyplácíme zhruba padesát miliard korun na dotace solární energie. Vzpomeňte si, že tehdy solární baroni dostávali až patnáctiprocentní cenu, patnáctinásobnou, opravuji se, patnáctinásobnou výkupní cenu proti ceně tržní. V tom případě je samozřejmě deformováno konkurenční prostředí a tyto zisky musí někdo zaplatit. Platí je spotřebitelé, platí je podnikatelé, platíme je my všichni. A to je šílenství, které existuje dosud.

Zadruhé, ministr životního prostředí, budiž mu čest a sláva, se rozhodl, že nechá vysázet deset milionů stromů. Chtěl bych jenom připomenout, že jenom na Šumavě zahynulo deset milionů stromů. Proč? Protože jsme zde měli bývalého ministra životního prostředí, který veřejně prohlásil, že je přítelem kůrovce.

Mohl bych pokračovat dál a dál včetně absurdní demonstrace proti ministryni spravedlnosti, která je ve funkci čtrnáct dní, ale mám takový pocit, že těch příkladů už bylo uvedeno dost, a proto bych svoje opravdu stručné vystoupení skončil jednou prosbou nám všem.

Proti pachatelům dobra, ať nám ostatním zůstane zdravý rozum.

Miloš Zeman, prezident republiky, Aquapalace Hotel Praha, 23. května 2019