Budou sedět zastupitelé na obcích déle? Svaz chce prosadit pětiletý mandát

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministryně financí Alena Schillerová (obě za ANO) by se změnou souhlasily. Proti není ani ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Členky vlády se sněmu zúčastnily.

"Pět let je odpovídající doba s ohledem na periodu, kdy je možné připravit projekty, projít stavebním řízením a dalšími úkony a ještě projekt zrealizovat," uvedl Lukl. Řekl, že svou představu už svaz před časem představil senátorům. "Závěry byly pozitivní. Vnímám to dobře. Nikdo to ze stolu neshodil," uvedl. Dodal, že součástí návrhu je úprava volebního zákona, kdy by voliči z jediné kandidátní listiny složené ze členů různých stran vybírali konkrétní kandidáty a do zastupitelstva by se dostali ti s největším počtem hlasů. Lukl také zopakoval, že svaz má nadále negativní postoj k přímé volbě starostů. "Tak, jak to je nyní, je to v pořádku. Pokud by měl být starosta volen přímo, měl by být vybaven kompetencemi, aby nebyl jen loutkou v rukou zastupitelstva," uvedl.

Návrh svazu na delší volební mandát podporuje například ministryně pro místní rozvoj Dostálová. "Určitě podpořím, aby to bylo na pět let," řekla. Podobně se vyjádřila i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). "Dlouhodobě mluvíme o tom, že je na místě revize volebního systému. Je potřeba si ale uvědomit, že je na to potřeba ústavní většina, kterou v tuto chvíli nikdo nemá," řekla. "Pokud by se mandát prodloužil, usnadnilo by to prosazení větších a dlouhodobějších projektů. To by bylo potřeba. Změny by ale měly být prováděny koncepčně a v širším rámci," dodala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Změna v systému obecních voleb je podle jejích zastánců žádoucí kvůli větší srozumitelnosti, přehlednosti a adresnosti výběru místních zastupitelů. Na způsobu změny ale shoda nepanuje. Jednou z variant je to, že by si lidé v menších obcích volili většinovým systémem konkrétní zastupitele, zatímco ve velkých městech by hlasovali pro strany.

Nyní si v komunálních volbách mohou lidé bez ohledu na velikost obce vybrat jak strany, tak zakroužkovat jednotlivé kandidáty podle počtu míst v zastupitelstvu. Lidé, kteří hlasují pro jednotlivé kandidáty, ale fakticky dávají i hlas příslušné straně. Zakroužkovaní adepti se totiž mohou do zastupitelstva přednostně dostat, pokud obdrží desetinu preferenčních hlasů. V praxi se stává, že do zastupitelstva jsou zvoleni lídři kandidátek, byť další kandidáti získali třeba dvojnásobný počet přednostních hlasů, který ale na přeskočení nestačil.