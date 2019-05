Vyšší daně u tabáku, lihu a hazardu? Návrh v pondělí projedná vláda

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, by měly stoupnout příští rok o zhruba deset procent. Rovněž spotřební daň lihu by měla stoupnout, a to zhruba o 13 procent. Zvýšit by se měla také daň z některých hazardních her. Vyplývá to z návrhu ministerstva financí, zveřejněném na vládních internetových stránkách. Materiál v pondělí projedná vláda.