Andrej Babiš s manželkou Monikou odvolili, hlas odevzdali v Průhonicích

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) odevzdal dnes odpoledne v Průhonicích u Prahy spolu s manželkou Monikou svůj hlas v evropských volbách. K urně se dostavili jako první tamní voliči. Novinářům Babiš následně řekl, že jde o nejdůležitější volby do Evropského parlamentu. ANO jde do voleb s cílem vyhrát, jinou variantu by považoval za neúspěch.