Miloš Zeman odvolil: Volby jsou i testem spokojenosti s českou politikou

Cestou od volební urny Zeman podotkl, že by novináře zajímalo, koho volil, co ale s ohledem na to, že volby jsou tajné, neřekne. Už dříve na sjezdu ČSSD ale Zeman řekl, že dá v evropských volbách hlas sociální demokracii.

"Evropské volby, ať se nám to líbí, nebo ne, jsou testem spokojenosti i s domácí politikou," řekl potom Zeman České televizi. Uvedl také, že pokud lidé k volbám nejdou, riskují, že jiní lidé k volbám jdou a "udělají jim peklo na zemi".

Zeman s manželkou Ivanou volil za značného zájmu novinářů tradičně v základní škole v Praze-Lužinách. Před samotným volebním aktem prohodil několik slov se členy volební komise.