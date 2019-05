Okamura odvolil v Praze: Doufá ve vyšší volební účast než před pěti lety

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura doufá, že volby do Evropského parlamentu bude provázet vyšší účast než před pěti lety. Dnes to řekl to novinářům poté, co v Praze 8 odevzdal svůj hlas. Podle Okamury jde o klíčové volby pro budoucnost Česka.