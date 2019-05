Šéf KSČM Filip si přeje volební účast přes 20 procent

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Předseda KSČM Vojtěch Filip by byl rád, kdyby účast v současných volbách do Evropského parlamentu byla vyšší než minule, kdyby přesáhla 20 procent a KSČM měla dva nebo tři europoslance. Evropská unie podle něj potřebuje změnu a neměla by sledovat zájmy USA. Filip to dnes řekl novinářům v Českých Budějovicích, kde odevzdal svůj hlas v eurovolbách.