Výsledek STAN? Za úspěch bychom považovali přes 12 % hlasů, říká Rakušan

"Volební účast většinou do evropských voleb nebývá až tak valná, já ale doufám, že jsme se snažili napříč politickým spektrem občanům vysvětlit, že ty volby jsou velmi důležité. My na naší kandidátce si skutečně myslíme, že jsou zcela zásadní," řekl Rakušan. Přál by si, aby volební účast přesáhla 20 procent, i tak by ale podle něj šlo o nízké číslo vzhledem k důležitosti voleb.

Výsledky může podle něj ovlivnit řada faktorů, třeba právě volební účast. "Záleží na tom, jaké spektrum voličů se povede oslovit, zda to budou spíše starší lidé nebo mladší lidé. Jde o to, zda uspějí menší uskupení, která těsně překročí pět procent, nebo hranici nepřekročí," řekl.

Letošní volby jsou dle Rakušanova názoru důležitější než předchozí. "Počet nejrůznějších populistických a extremistických stran nejenom u nás, ale všude v Evropě, je podstatně vyšší, než býval v minulosti a tady skutečně hrozí, že Evropa jako prostor, kde se hledá konsensus, kde se diskutuje, kde se na sebe nekřičí a kde se nevede agresivní silová politika, se trochu změní," uvedl předseda STAN.

Letošní volby do Evropského parlamentu jsou v České republice čtvrté. Lidé si mohou vybrat budoucí europoslance z rekordní nabídky 39 stran, hnutí nebo jejich koalic, které nominovaly přes 840 kandidátů. Na jedno z 21 českých křesel v Evropském parlamentu o 751 členech tak připadá v průměru 40 adeptů.