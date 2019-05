Zahradil má velké plány: Doufá, že ODS získá čtyři europoslance místo dvou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lídr občanských demokratů pro evropské volby Jan Zahradil očekává, že ODS letos zdvojnásobí počet svých europoslanců na čtyři. Bude to podle něj záležet na volební účasti. Zahradil to uvedl na dotaz ČTK poté, co dnes odvolil spolu s manželkou v pražských Dejvicích.