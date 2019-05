Jiří Pospíšil: Eurovolby mají politický i symbolický význam

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Volby do Evropského parlamentu mají podle lídra společné kandidátky TOP 09, STAN a dalších uskupení Jiřího Pospíšila význam pro budoucí chod EU, jsou ale i symbolem pro vnitřní politiku ČR. Premiér Andrej Babiš a vláda jeho hnutí ANO a ČSSD by měli dostat žlutou kartu, míní. Novinářům to předseda TOP 09 řekl v jedné z volebních místností na Malé Straně v Praze, kam přišel hodit svůj hlas. Přál by si, aby k urnám přišlo co nejvíce voličů, odhaduje, že by to reálně mohla být pětina.