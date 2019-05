ODS chce ve volbách získat 4 mandáty, tvrdí Fiala

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala by byl ve volbách do Evropského parlamentu spokojený se ziskem čtyř mandátů pro ODS, výsledek ale nechce předem odhadovat. Řekl to ČTK poté, co vhodil hlas do volební urny v brněnských Černých polích.