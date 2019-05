Začne se EU rozpadat? Hamáček je z voleb zklamaný

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček odhaduje, že volební účast ve volbách do Evropského parlamentu by mohla být vyšší, než předpokládaly průzkumy. Podle něj výsledky voleb také ukážou, zda se Evropská unie začne hádat a rozpadat. Hamáček doufá, že ČSSD uspěje a obhájí co nejvíc mandátů. Za úspěch by považoval obhájení aktuálního postavení na politické scéně. Řekl to dnes novinářům poté, co odevzdal hlas ve volbách do EP v domě kultury v Mladé Boleslavi. Kolik očekává procent hlasů, neuvedl.