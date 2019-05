Eurovolby 2019 ONLINE: Česko čeká druhý den voleb. Hlasují i Lotyši, Malťané a Slováci

Volební komisaři po uzavření volebních místností ve 14:00 hlasy pro jednotlivé kandidáty spočítají a odešlou Českému statistickému úřadu. Ten se zveřejněním výsledků bude muset počkat do nedělních 23:00, až skončí hlasování i v dalších zemích EU. Nejdéle se bude čekat na Itálii.

Kvůli prokázání totožnosti budou lidé před hlasováním potřebovat občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud by si zapomněli hlasovací lístky, náhradní získají od volebních komisařů spolu s volební obálkou s úředním razítkem. Na vybraném hlasovacím lístku mohou dát preferenční hlasy nejvýše dvěma kandidátům, jejichž zvolení by si přáli. Lístek pak stejně jako u jiných typů voleb vloží ve volební obálce do volební schránky.

O přízeň voličů usiluje 841 kandidátů, které nominovaly čtyři desítky stran, hnutí nebo jejich koalic. Zvoleno ale může být jen 21 adeptů na europoslance. Na jedno křeslo tak připadají čtyři desítky zájemců.

Z unijní osmadvacítky si dnes zvolí své europoslance ještě Lotyši, Malťané a Slováci. Britové a Nizozemci tak učinili ve čtvrtek, Irové v pátek. Zbývající státy EU nechaly hlasování na neděli.