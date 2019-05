Eurovolby 2019: Největší zájem byl v Praze. Voličů přišlo víc než posledně

V hlavním městě se účast hodinu před uzavřením volebních místností pohybovala zpravidla přes 30 procent, někde však byla i poloviční. Například v Praze 4 byla účast v okrscích obvykle mezi 30 a 35 procenty. "Ale máme pár okrsků, kde se účast blíží k 50 procentům," uvedl mluvčí městské části Jiří Bigas. Nejvyšší byla účast zřejmě v Praze 6, kde se dostavilo téměř 45 procent voličů, což je o 14 procentních bodů víc než při minulých volbách do Evropského parlamentu. Nadprůměrný počet voličů přišel k urnám v Praze 1, a to 40 procent. V Praze 10 přišlo ke 13:00 volit 33,4 procenta voličů, a v Praze 9 to bylo 32,8 procenta. Třicetiprocentní hranici překročila volební účast i v dalších městských částech. Naopak v Praze 12 se k volbám dostavilo pouhých 15 procent oprávněných voličů.

Ve středních Čechách dnes kolem poledne a odpoledne účast stoupla. Například Berounsko hlásilo třicetiprocentní účast, Kolín 28 procent, Benešov a Nymburk shodně 27 procent. V Mělníku přišla svůj hlas do urny vhodit čtvrtina voličů.

Volební účast v Ústeckém kraji hodinu před zavřením volebních místností komisaři odhadli zhruba na 21 procent. "Máme tady jeden extrém, a tím je Český Jiřetín v Krušných horách na Mostecku, kde hlasovalo 50 procent voličů. U jedné komise v Roudnici nad Labem se účast pohybovala okolo 32 procent. Například v Teplicích byla 18 procent," řekla ČTK mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

V Libereckém kraji byl větší provoz ve volebních místnostech podle informací komisařů v první den voleb. Například v okrsku 36 v Jablonci nad Nisou přišlo v pátek 120 lidí, dnes 52. "Volební účast máme 25,7 procenta," řekla ČTK za okrsek Lenka Lipšová zhruba půl hodiny před zavřením volební místnosti.

Volební účast v Plzeňském a Karlovarském kraji se před uzavřením volebních místností pohybovala okolo 20 procent. V Sokolově se podle odhadů volebních komisařů účast okolo 13:00 blížila 18 procentům, což bylo více, než očekávali. Také v Karlových Varech předpokládali nižší účast. "My jsme tady měli u minulých evropských voleb jen 11 procent a nyní máme 18, takže jsme to výrazně překonali," řekla ČTK jedna z komisařek. Některé okrsky v lázeňském městě měly ale i přes 20 procent. V Plzni oslovené volební okrsky hlásily mírně vyšší účast.

Volební účast v Jihočeském kraji je kolem 25 procent, někde ale dosáhla i 40 procent. ČTK to řekli Alena Karvánková z krajského úřadu a předsedové volebních komisí. "Naši kontroloři objíždějí menší města a obce, ale těch 25 hlásí všichni," řekla Karvánková. Na českobudějovické ZŠ Máj I je v jednom okrsku účast 18 procent. V táborské Základní škole Mikoláše z Husi, okrsku číslo pět, je účast 40 procent. Na krumlovské ZŠ Kaplická mají účast 35 procent z 500 voličů.

Na Vysočině je volební účast kolem 20 procent. Liší se podle míst: v Sulkovci na Žďársku byla pět procent, v Ubušínku na Žďársku 50 procent. "Jinak se to pohybuje kolem dvaceti procent," řekla ČTK Ivana Schimmerová z krajského úřadu.

Hodinu před uzavřením volebních místností v Jihomoravském kraji odvolilo 26 procent voličů, v Brně to bylo téměř 33 procent. Jsou však i místa, která měla účast dvojnásobnou. "V obci Zhoř na Vyškovsku je 52 oprávněných voličů a ve 13:00 tam byla účast 63,5 procenta," uvedla Eva Sychrová z krajského úřadu. V Holubicích na Brněnsku, kde se konalo i místní referendum, přišlo volit 54,72 procenta oprávněných voličů.

V Olomouckém kraji se účast pohybuje kolem 25 procent. Například na Slovanském gymnáziu v Olomouci se ke 13:30 pohybovala kolem 24,5 procenta. "Lidé stále ještě chodí, předpokládáme, že 26 procent budeme mít," řekl po 13:00 ČTK člen volební komise. Podle pracovnice olomouckého krajského úřadu se průměrná volební účast v 16 obvolaných volebních místnostech pohybovala kolem 21 procent.

Ve Zlínském kraji je účast podle informací ČTK o něco vyšší. "Volební účast v Uherském Hradišti, kde je 25 okrsků, se pohybuje na 29,3 procenta. Největší volební účast je v místní části Sady, kde byla 38,9 procent. Přes 25 procent se přehoupla také volební účast v Rožnově pod Radhoštěm.

Volební účast v Moravskoslezském kraji mohla podle odhadů pohybovat okolo 20 procent, řekla ČTK mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová. Během voleb kontrolní skupiny nezaznamenaly žádné problémy.