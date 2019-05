Ano, vytrollíme Bureše. Piráti ukryli do volebního listu ostrý vzkaz pro Babiše

Piráti na první pohled pojali volební lístky velmi anarchisticky. Volič se tak mohl dočíst, že dvojka kandidátky, Markéta Gregorová, je povoláním „ukulelistka“, zatímco poslanec Mikuláš Peksa, který je hned za ní, je jednoduše „reprezentant Pirátů v PSP ČR“.

Ti zvídaví však mohli odhalit, že tyto zvláštnosti mají hlubší smysl. Poslanec za Piráty, Mikuláš Ferjenčík, naznačil v pátek, na svém Twitterovém účtu, že ve volebním lístku je ukrytá skrytá zpráva. „ Chcete zveřejnit tajemství šifry v našem volebním lístku?“ napsal Ferjenčík.

Po zakroužkování prvního písmene profesí kandidátů si volič mohl přečíst nelichotivý vztah určený premiérovi Babišovi. „ Bureši, čaú“, stálo v listu. Bureš bylo krycí jméno Babiše jako spolupracovníka STB. Babiš tvrdí, že nikdy s STB nespolupracoval a že je veden v seznamech spolupracovníků STB neoprávněně.

„Pár lidí našlo a před odhalením i vyplnilo,” uvedl na Facebooku k volebnímu lístku se šifrou předseda Pirátů Ivan Bartoš poté, co se zpráva začala objevovat v médiích. „Gratulace a dík, že jste tuhle legraci udrželi neveřejnou do dnes...,” doplnil v pátečním statusu.

S nápadem měl přijít volební stratég strany, Tomáš Mrkvička. Novinky.cz upozorňují, že takový vtip musel být připravený nejméně dva měsíce před volbami. Podle regulí měly strany možnost do kandidátek naposledy zasáhnout letos 25. března.

Server Echo24 poukazuje, že to nebyl jediný případ, kdy se Piráti pokusili přitáhnout pozornost neobvyklými způsoby. Ve svých Pirátských listech před volbami nechali otisknout QR kódy, po jejichž načtení mohli voliči „hledat poklad“.

Lídr hnutí Hlas a někdejší europoslanec za hnutí ANO Pavel Telička se zase pokusil získat obdiv voličů poukazováním na to, kolik zeleného čaje během svého působení v Evropském parlamentu vypil a kolik kilometrů na plenárních zasedání uchodil. Telička se tak pokoušel demonstrovat, že je „workholik ve vašich službách.“

Zřejmě největší pozornost, minimálně na sociálních sítích, vzbudila satirická strana ANO, vytrollíme europarlament. Hnutí ANO, na kterého strana slibující moře a dotace na pivo jasně odkazuje, se obává, že by se nepozorní voliči mohli splést a hodit hlasy satirické straně namísto té vládní. Na sociálních sítích se objevily ironické příspěvky, podle kterých to jen poukazuje na důvěru, kterou má hnutí v inteligenci jeho voličů.

České volby do Evropského parlamentu skončily v sobotu v 14:00. Výsledky ale budou známy až po skončení hlasování v celé EU. Poslední volí Itálie, kde se volební místnosti zavřou v neděli ve 23hodin.

Podle řady politiků jsou volby referendem o vládě Andreje Babiše. Pokud by jeho ANO, propadlo, bude to pro jeho politické odpůrce znamením, že ztrácí podporu. Naopak vítězstvím by ANO stvrdilo svou dominanci.