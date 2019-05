Proč jen Huawei a ZTE? Pirát Vymazal zkritizoval NÚKIB

"Nechápu, proč se NÚKIB zabývá jen čínskými produkty, v zásadě se jeví, že je to z toho důvodu, že Američané jsou naši spojenci, takže jim věříme i přesto, že víme, už je to řádka let, co Edward Snowden zveřejnil, že společnost Cisco má také zadní vrátka od americké agentury NSA (Národní bezpečnostní agentura)," uvedl Vymazal. Úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal v prosinci varování před technologiemi čínských firem Huawei a ZTE.

Člen bezpečnostního výboru bezpečnostního výboru Jiří Dienstbier (ČSSD) souhlasil s tím, že by se mělo přistupovat ke všem stejně. Je podle něho otázka, zda by si Evropa neměla zajišťovat prvky kritické infrastruktury sama, když existují dva evropští výrobci Nokia a Ericsson. Podle předsedy sněmovního bezpečnostního výboru Radka Kotena (SPD) může být Huawei stejně riziková firma jako jiné. "Protože, jak se v minulosti ukázalo, i jiné firmy měly problémy s tím, že do svého hardware dávaly zadní vrátka," podotkl. Koten míní, že kritická infrastruktura státu by se měla oddělit od zbytku veřejných komunikačních sítí. Stát by pak mohl využívat důvěryhodná zařízení a kontrolovat jejich zabezpečení, dodal.

Vymazal je toho názoru, že v kritické infrastruktuře by měl být zejména otevřený hardware a software. "Když nám, ať už z Ameriky, nebo z Číny, pošlou nějaké zařízení, tak buď v zemi původu, nebo po cestě k němu může někdo něco připojit a my nemáme žádnou možnost zjistit, že takové zařízení tam je," soudí o nynější situaci. Totéž může podle něho platit i pro evropské výrobce.