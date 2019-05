Čeští politici se schází do volebních štábů. Piráti hrají hry, ANO věří ve výhru

Na ohlášení výsledků voleb čekají členové hnutí ve volebním štábu na pražském Chodově ve stranické centrále. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš zatím nedorazil, podle spolupracovníků je na cestě z Bratislavy, kde odpoledne sledoval neúspěšný boj českých hokejistů o bronzovou medaili s Ruskem.

Hlavní volební tváře hnutí dorazily do volebního štábu před 21:00. Volební jednička Dita Charanzová při příchodu novinářům řekla, že cílem pro hnutí bylo volby vyhrát. Za úspěch by považovala jakýkoli výsledek nad pět mandátů. Věří tomu, že i přes nízkou volební účast ANO ve volbách zvítězí.

S pozitivní náladou do volebního štábu přišel i předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. "Doufám, že vyhrajeme a že dostaneme víc mandátů, než jsme měli v minulých volbách," řekl. I Faltýnek připustil, že pro hnutí by byla lepší vyšší volební účast. "Možná dali lidé přednost hokeji," poznamenal k volební účasti. Češi se podle něj věnují více domácí politice. Považuje proto za úkol politiků, aby voliče přesvědčili o důležitosti evropských témat.

Výborný doufá, že lidovci ve volbách obhájí své tři mandáty

Politická situace v Česku je v letošních evropských volbách podstatně odlišná než při posledních volbách do Evropského parlamentu před pěti lety, řekl dnes novinářům předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Na politické scéně se podle něj v uplynulém období objevily nové silné strany či hnutí, a pro lidovce by proto bylo dobrým výsledkem obhájit ve volbách jejich tří současné mandáty. Za dobrou zprávu pro Česko označil to, že se letos voleb zúčastnilo zřejmě více občanů než v roce 2014.

Výborný přišel mezi novináře v sídle lidovců na Karlově náměstí, kde má strana svůj volební štáb, před 21:00. Potom zase odešel. V místnosti, kde by před půlnocí měla být tisková konference vedení lidovců k výsledkům voleb, pobývalo několik zástupců médií. Z jiných částí budovy se občas ozývala hudba.

Piráti čekají na výsledky při hudbě i deskových hrách

Piráti očekávají výsledky voleb do europarlamentu ve své pražské centrále v ulici Na Moráni v Praze 2. Ve volebním štábu, který se sešel už v 17:00, panuje uvolněná atmosféra a členové i příznivci strany si čekání zkracují hudbou či hraním deskových her. Předseda strany Ivan Bartoš řekl, že doufají v zisk čtyř mandátů. Výsledky voleb budou v celé Evropě zveřejněny ve 23:00, kdy budou sečteny hlasy v Itálii. Do deseti minut poté Piráti uspořádají briefing s reakcemi.

Bartoš, který dorazil chvíli po začátku volebního štábu, spolustraníkům přinesl pro zkrácení několikahodinového čekání deskové hry. Sám se také postavil za mixážní pult a v roli dýdžeje hrál přítomným taneční hudbu. Ve štábu se kromě předsedy a členů kandidátky do europarlamentu, kterou vede Marcel Kolaja, objevili také například šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, poslanci Mikuláš Ferjenčík a Ondřej Profant nebo pražský primátor Zdeněk Hřib.

Na členy SPD čekají novináři v salonku a před restaurací

Na příchod politických představitelů hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) čekají novináři v salonku a před restaurací U Zlaté konvice na Staroměstském náměstí, kde má strana volební štáb. Do části restaurace, kde se schází členové a příznivci hnutí, nemají přístup. Do štábu před 20:30 dorazil lídr hnutí do evropských voleb Ivan David.

Podle Davida strana počítá s tím, že ve volbách získá dva mandáty. "Tři mandáty bychom považovali za úspěch," řekl. Upozornil také, že jeho hnutí je proevropské. "My jsme jenom skeptici, pokud se jedná o Evropskou unii, protože se domníváme, že Evropská unie pouze zhoršuje vyhlídky na lepší budoucnost," řekl.

"Jelikož si to uvědomuje stále více lidí v západní Evropě a jak je zřejmé i zde, tak samozřejmě výsledky stran, které upozorňují na tato rizika, jsou celkem příznivé," komentoval dosavadní odhady výsledků voleb například ve Francii nebo v Maďarsku. Pokud by se eurovolby konaly za dva roky, byly by podle něj výsledky ještě příznivější. Volby ve Francii vyhrála krajně pravicové Národní sdružení (RN) Marine Le Penové, v Maďarsku získal přes polovinu hlasů Maďarský občanský svaz (Fidesz) premiéra Viktora Orbána.

Lídryně KSČM Konečná by považovala za úspěch obhájení mandátu

Eurovolební lídryně KSČM Kateřina Konečná by za úspěch považovala obhájení svého mandátu. Řekla to dnes po příchodu do volebního štábu komunistické strany v centru Prahy. Předseda KSČM Vojtěch Filip už v pátek uvedl, že by byl rád, kdyby strana získala dva nebo tři europoslance. V minulých volbách získali komunisté tři europoslance.