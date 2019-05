Piráti chtějí přiblížit evropskou politiku obyvatelům České republiky

"Cíl v kampani byl o trochu ambicióznějších, hovořilo se o potenciálu pirátů dosáhnout mety 20 procent," uvedl Bartoš. Doplnil, že i tak jde o úspěch, protože strana získala čtyři procenta navíc oproti volbám do Poslanecké sněmovny. Předseda dále řekl, že hlavním cílem strany bude nyní propojit domácí politiku s tou evropskou a napomoci lepšímu pochopení dění v Evropě mezi obyvateli České republiky.

Jeden z nových europoslanců a dosavadní poslanec Peksa uvedl, že volby ukázaly vyčerpání dvou dosavadních největších frakcí v europarlamentu. Piráti zatím nevědí, do jaké frakce se přidají či jestli nevznikne nová. Vše bude záviset na výsledku nadcházejících jednání, řekl lídr kandidátky Marcel Kolaja. Bartoš dodal, že ve vstupu do liberální frakce ALDE jim brání fakt, že do ní doposud patřilo ANO. Navíc není jisté, jestli nedojde k její zásadní proměně či vzniku jiné středové frakce. V úvahu připadá i vstup do frakce Greens - EFA.

V posledních volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 unikl Pirátům zisk mandátu o zhruba 0,2 procentního bodu.