KSČM provede analýzu voleb, zhodnotí je později

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

KSČM provede analýzu voleb, hodnotit je bude poté v červnu. Po vyhlášení výsledků voleb do Evropského parlamentu to novinářům řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Podle šéfa komunistů se neprokázalo, že by byly volby referendem o vládním kabinetu. Na koalici ANO a ČSSD, kterou komunisté tolerují, nebude mít výsledek podle Filipa vliv. KSČM získala 6,94 procenta hlasů, proti minulým volbám, kdy měla 10,98 procenta hlasů, tedy ztratila. Bude mít jednoho europoslance.